ГБР начало расследование в связи с бунтом в исправительной колонии Одессы

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Следователи украинского Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников Южной исправительной колонии № 51 в Одессе, где ранее произошёл бунт заключённых.

Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, волнения начались из-за ненадлежащих условий содержания и плохого качества продуктов питания. 

«Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели. Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осуждённых, в результате которого начался пожар», — указывается в заявлении.

По словам следователей, действия работников колонии квалифицируются как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Ранее на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли массовые беспорядки. Заключённые устроили поджог, в результате которого пострадали четверо сотрудников учреждения, а также захватили в заложники медработников и охранников пенитенциарного заведения.

Подробнее — в материале RT.

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