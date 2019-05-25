Климкин оценил решение трибунала ООН по украинским морякам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter прокомментировал решение Международного трибунала ООН по морскому праву по инциденту в Керченском проливе.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД России относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймёте масштаб нашей сегодняшней победы», — написал он.

Также Климкин опубликовал фотографию с обнимающимися представителями Украины и заявил, что так выглядит «дипломатическое счастье».

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути 🇺🇦кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги 👏🏻 pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 мая 2019 г.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

МИД России после решения трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения этого вопроса.