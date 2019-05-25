Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
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«Вследствие обстрелов один военнослужащий объединённых сил погиб, один получил ранения», — приводит УНИАН сообщение пресс-центра штаба операции объединённых сил Украины.
Отмечается, что украинская сторона зафиксировала 17 обстрелов со стороны самопровозглашённых республик Донбасса.
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток два раза обстреляли территорию ЛНР.