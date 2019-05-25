В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток два раза обстреляли территорию ЛНР.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Фрунзе и села Логвиново», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов и стрелкового оружия.

Ранее представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военная прокуратура Украины задержала офицеров ВСУ, причастных к хищению более чем 270 артиллерийских снарядов.