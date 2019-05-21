В Госдуме оценили идею Зеленского внести в Раду законопроект об импичменте

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Андрея Богдана, советника президента Украины, о том, что глава государства Владимир Зеленский в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.

«Зеленский знает, что нужно говорить народу, и именно сейчас он показывает, что якобы честно и прозрачно, что предлагает законы, которые украинцы хотят и ждут. Таким образом, расстелена красная ковровая дорожка для избирателей, ведь впереди выборы в Верховную раду, и именно его партия «Слуга народа» должна зайти в парламент и создать большинство», — считает депутат.

По словам Бальбека, «пройдёт закон или же потребуются поправки — время покажет, по крайней мере, пять лет ещё есть».

Ранее Богдан заявил, что Зеленский в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.

В апреле представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду. Среди них он, в частности, указал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте.