Токаев призвал не забывать уроки войны
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«Этот праздник дорог каждому из нас... Наш священный долг — помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения», — говорится в заявлении казахстанского лидера, которое приводит пресс-служба главы государства на официальном сайте.
Токаев отметил героизм и самоотверженность граждан Казахстана, сражавшихся на полях боя и трудящихся в тылу, и их вклад в достижение мира.
Глава государства пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни, а также мира и благополучия всем соотечественникам.
Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков с фотографией своего деда-фронтовика возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке.