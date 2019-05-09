Токаев призвал не забывать уроки войны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днём Победы и призвал не забывать уроки Великой Отечественной войны.
Токаев призвал не забывать уроки войны
  • © РИА Новости

«Этот праздник дорог каждому из нас... Наш священный долг — помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения», — говорится в заявлении казахстанского лидера, которое приводит пресс-служба главы государства на официальном сайте.

Токаев отметил героизм и самоотверженность граждан Казахстана, сражавшихся на полях боя и трудящихся в тылу, и их вклад в достижение мира.

Глава государства пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни, а также мира и благополучия всем соотечественникам.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков с фотографией своего деда-фронтовика возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке.

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