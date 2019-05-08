Посольство США призвало Киев обеспечить безопасность журналистов
- AFP
«Украинские журналисты должны иметь возможность работать без страха, что на них нападут, будут преследовать или запугивать», — заявили в посольстве.
Как отметили в дипломатической миссии, «украинские органы власти несут большую ответственность по обеспечению благоприятной и безопасной среды для независимых СМИ».
В апреле председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в ходе международной конференции ОБСЕ рассказал о безнаказанности преступлений против украинских журналистов.
По его словам, каждые четыре дня на Украине происходит «инцидент с физической агрессией в отношении журналистов».