Савченко заявила, что её жизни угрожают агенты СБУ

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявила, что её жизни якобы угрожают агенты Службы безопасности Украины.
Савченко заявила, что её жизни угрожают агенты СБУ
  • Reuters

«Речь идёт об агентах, которые были привлечены СБУ из Вооружённых сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко», — ответила Савченко на вопрос, почему она попросила госохрану.

Ранее Савченко заявила, что украинские власти следят за ней и её однопартийцами.

В ночь на 16 апреля суд освободил её, так как срок ареста истёк. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня»прокомментировал судебное решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить