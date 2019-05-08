Савченко заявила, что её жизни угрожают агенты СБУ

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявила, что её жизни якобы угрожают агенты Службы безопасности Украины.

«Речь идёт об агентах, которые были привлечены СБУ из Вооружённых сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко», — ответила Савченко на вопрос, почему она попросила госохрану.

Ранее Савченко заявила, что украинские власти следят за ней и её однопартийцами.

В ночь на 16 апреля суд освободил её, так как срок ареста истёк. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня»прокомментировал судебное решение.