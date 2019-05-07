В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за минувшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что представители Вооружённых сил Украины в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом передаёт Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

Отмечается, что обстрелу подвергся район посёлка городского типа Калиново.

«Огонь вёлся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — говорится в тексте.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил заявление парламентария от партии «Самопомощь» Семёна Семенченко, призвавшего украинские власти перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.