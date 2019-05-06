Генпрокурор Украины рассказал о низком уровне антисемитизма в стране

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уровень антисемитизма в стране самый низкий по всей Восточной и Центральной Европе.

«Я горжусь тем, что на Украине самый низкий уровень антисемитизма по всей Восточной и Центральной Европе, и, думаю, по Европе в целом», — цитирует Интерфакс-Украина Луценко.

При этом он отметил, что в настоящее время главным вызовом являются проявления правого экстремизма, который ощутим во всей Европе и на Украине.

В марте президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что осуждает рост антисемитизма в стране.