Генпрокурор Украины рассказал о низком уровне антисемитизма в стране

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уровень антисемитизма в стране самый низкий по всей Восточной и Центральной Европе.
Генпрокурор Украины рассказал о низком уровне антисемитизма в стране
  • РИА Новости

«Я горжусь тем, что на Украине самый низкий уровень антисемитизма по всей Восточной и Центральной Европе, и, думаю, по Европе в целом», — цитирует Интерфакс-Украина Луценко.

При этом он отметил, что в настоящее время главным вызовом являются проявления правого экстремизма, который ощутим во всей Европе и на Украине.

В марте президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что осуждает рост антисемитизма в стране.

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