В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и сёл Калиново-Борщеватое и Лозовое», — указывается в заявлении.
Отмечается, что огонь вёлся из 82 мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти создают новые «точки невозврата» Донбасса.