В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и сёл Калиново-Борщеватое и Лозовое», — указывается в заявлении.

Отмечается, что огонь вёлся из 82 мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти создают новые «точки невозврата» Донбасса.