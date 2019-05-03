В ЛНР сообщили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие в течение суток шесть раз обстреляли территорию ЛНР.

Такие данные приводит Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Отмечается, что силовики обстреляли районы Золотого-5, а также посёлки Фрунзе, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Жёлобок.

При этом огонь вели из 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее представитель Народной милиции ДНР опроверг заявление командующего украинской армии о «захвате» ВСУ 24 квадратных километров в Донбассе.