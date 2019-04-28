На Украине вырастет стоимость ID-карт и загранпаспортов

На Украине с 1 июля вырастет стоимость изготовления ID-карты (идентификационного документа внутри страны) и паспорта для выезда за границу.

Как сообщает телеканал «112 Украина», при оформлении ID-карты сроком до 20 рабочих дней стоимость составит 345 гривен (около 850 рублей), ранее 279 гривен (около 685 рублей). При оформлении ID-карты до 10 рабочих дней — 471 гривна (1160 рублей), ранее 366 гривен (900 рублей). Оформление загранпаспорта до 20 рабочих дней — 682 гривны (1676 рублей), ранее 557,32 гривны (1370 рублей). В прошлом году Верховный суд Украины запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям.