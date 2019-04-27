Эксперт прокомментировал призыв Климкина к секторальным санкциям против России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о необходимости введения секторальных и экономических санкций против России.

Как отметил эксперт, Климкин — из команды действующего президента Петра Порошенко, который покидает свой пост.

«В целом эта команда сейчас предпринимает шаги, чтобы создать как можно больше трудностей будущему политическому руководству Украины в отношениях с Россией. Думаю, что именно в этом русле и действует Климкин», — заявил Оленченко.

Ранее в Совете Федерации также оценили призыв Климкина к секторальным санкциям против России.