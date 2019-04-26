Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne сравнила российскую и украинскую тюрьмы. По её словам, пенитенциарные системы двух стран практически не отличаются.

«Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почёта. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — сказала она.

При этом, по словам Савченко, разницы по быту, по помещениям и методам работы она не заметила, потому что «это всё советская система».

23 апреля Савченко впервые после освобождения из-под стражи пришла в Верховную раду.

В марте 2018 года Савченко заявляла, что следственные изоляторы на Украине «в некоторых моментах даже хуже», чем российские.