Лавров встретится в Ташкенте с президентом и главой МИД Узбекистана
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«2—3 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Ташкент. 2 мая глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом Республики Узбекистан, запланированы его переговоры с министром иностранных дел этого государства», — сказала она.
Ранее Сергей Лавров и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ходе встречи в Москве обсудили вопросы двойного гражданства.