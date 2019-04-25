Лавров встретится в Ташкенте с президентом и главой МИД Узбекистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2—3 мая встретится в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым, а также с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым для проведения переговоров.

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«2—3 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Ташкент. 2 мая глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом Республики Узбекистан, запланированы его переговоры с министром иностранных дел этого государства», — сказала она.

Ранее Сергей Лавров и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ходе встречи в Москве обсудили вопросы двойного гражданства.