СМИ: В Национальном антикоррупционном бюро Украины проводятся обыски

В помещении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сотрудники украинского Государственного бюро расследований проводят обыски.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.

Как указал собеседник, обыски проводятся в рамках дела, связанного с возможным получением взяток сотрудниками правоохранительных органов. ГБР считает, что за деньги они могли закрывать дела о хищении государственных средств в оборонной сфере.

В сентябре 2018 года в отношении директора НАБУ Артёма Сытника возбудили уголовное дело по подозрению в разглашении данных следствия.