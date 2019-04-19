В Госдуме оценили намерение Украины провести новые испытания ракеты «Нептун»

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление генерального конструктора КБ «Луч» Олега Коростылева, который сообщил о планах провести в мае новые испытания ракеты «Нептун».
В Госдуме оценили намерение Украины провести новые испытания ракеты «Нептун»
  • РИА Новости

«Данная ракета является одним из прототипов техники советского производства. При этом изготовить её в рамках разрушенных связей между Киевом и Москвой Украине будет очень непросто, если не сказать невозможно. При этом, даже если она будет создана, её технические характеристики не будут соответствовать тем заявлениям, которые сегодня звучат из уст политиканов в руководстве Украины», — считает Швыткин.

Депутат также отметил, что высказывания подобного рода являются продолжением «агитационно-пропагандистской кампании перед вторым туром выборов президента Украины».

Ранее Коростылев в ходе рабочего совещания с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым сообщил о планах провести в мае новые испытания ракеты «Нептун».

Отмечается, что после окончания всех испытаний и принятия на вооружение «Нептун» должен стать «одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Чёрного и Азовского морей».

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