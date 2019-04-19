Кравчук оценил вероятность «широкомасштабной российской агрессии» против Украины

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что не верит, что Россия «может развязать против Украины широкомасштабную агрессию».

«Я открыто скажу: не верю в то, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идёт», — заявил Кравчук.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».

По его словам, сильная украинская армия является важнейшим фактором защиты мира и безопасности на континенте.

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