Умер историк Валентин Мороз

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Советский и украинский историк, публицист и диссидент Валентин Мороз скончался во Львове в возрасте 83 лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Умер историк Валентин Мороз
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«16 апреля отошёл в вечность политзаключённый, публицист и историк Валентин Мороз», — отмечается в сообщении.

Валентин Мороз родился в 1936 году в Волынской области, окончил исторический факультет Львовского государственного университета.

В 1965-м его приговорили к четырём годам тюремного заключения «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Он отбывал наказание в Мордовии. В 1970 году его повторно арестовали. 

Автор ряда работ по истории Украины. В частности, «Украина в ХХ веке», «Национализм ХХ века», «Сталин и коллективизация».

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