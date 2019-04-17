На Украине анонсировали подписание контрактов по закупке вооружения

Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал подписание в ближайшее время контрактов на закупку вооружения для украинской армии с оборонными ведомствами стран-партнёров. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, ведутся переговоры с партнёрами из США и из других стран относительно закупки средств противовоздушной обороны, противотанковых средств и средств радиоэлектронной борьбы.

«Такие переговоры ведутся, и я думаю, что в ближайшее время первые контракты напрямую между министерствами обороны будут подписаны», — сказал Полторак.

В конце января президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, разрешающий Министерству обороны напрямую покупать вооружение из-за рубежа. По словам украинского лидера, документ позволит Минобороны, ВСУ и Генштабу напрямую закупать за границей оружие, которое партнёры по НАТО готовы поставлять Украине. Ожидается, что закупка без посредников оптимизирует процесс и поможет сэкономить средства.