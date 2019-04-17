В ЛНР оценили заявление Порошенко о миротворцах

Короткая ссылка
Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко по поводу миротворцев.

Как заявил ТАСС Мирошник, слова Порошенко о якобы скором саммите участников нормандского формата, на котором будет принято решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс, являются его собственной «очередной фантазией».

«Заявление об очень скором саммите нормандского формата — очередная фантазия Порошенко на фоне перспективы его проигрыша во втором туре выборов», — сказал он.

По его мнению, подобного рода заявления делаются в надежде на «безграмотность» избирателей.

«Заявлять о том, что в нормандском формате будет подписан документ о введении миссии миротворцев ООН в Донбасс, это, в первую очередь, неуважение к своим избирателям и гражданам Украины», — добавил Мирошник.

Ранее Порошенко сказал, что рассчитывает на подписание документов, предусматривающих введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить