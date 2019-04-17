В ЛНР оценили заявление Порошенко о миротворцах

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко по поводу миротворцев.

Как заявил ТАСС Мирошник, слова Порошенко о якобы скором саммите участников нормандского формата, на котором будет принято решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс, являются его собственной «очередной фантазией».

«Заявление об очень скором саммите нормандского формата — очередная фантазия Порошенко на фоне перспективы его проигрыша во втором туре выборов», — сказал он.

По его мнению, подобного рода заявления делаются в надежде на «безграмотность» избирателей.

«Заявлять о том, что в нормандском формате будет подписан документ о введении миссии миротворцев ООН в Донбасс, это, в первую очередь, неуважение к своим избирателям и гражданам Украины», — добавил Мирошник.

Ранее Порошенко сказал, что рассчитывает на подписание документов, предусматривающих введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня».