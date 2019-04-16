Власти Эстонии поддержали строительство памятника Беллинсгаузену

Министерство культуры Эстонии поддержало строительство памятника русскому мореплавателю, уроженцу эстонского острова Сааремаа, одному из первооткрывателей Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену.

Как сообщает ERR, памятник адмиралу должен появиться в Курессааре летом 2020 года к 200-летию открытия Антарктиды.

Отмечается, что стоимость памятника составляет €110 тыс. Волость Сааремаа выделит €30 тыс., столько же Минкультуры Эстонии, остальные средства будут собраны частным путём. Для сбора средств начата рекламная кампания.

Подробнее о знаменитом мореплавателе Фаддее Беллинсгаузене — в материале RT.