Власти Эстонии поддержали строительство памятника Беллинсгаузену

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Министерство культуры Эстонии поддержало строительство памятника русскому мореплавателю, уроженцу эстонского острова Сааремаа, одному из первооткрывателей Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену.
Власти Эстонии поддержали строительство памятника Беллинсгаузену
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Как сообщает ERR, памятник адмиралу должен появиться в Курессааре летом 2020 года к 200-летию открытия Антарктиды.

Отмечается, что стоимость памятника составляет €110 тыс. Волость Сааремаа выделит €30 тыс., столько же Минкультуры Эстонии, остальные средства будут собраны частным путём. Для сбора средств начата рекламная кампания.

Подробнее о знаменитом мореплавателе Фаддее Беллинсгаузене — в материале RT.

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