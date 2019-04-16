Власти Эстонии поддержали строительство памятника Беллинсгаузену
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Как сообщает ERR, памятник адмиралу должен появиться в Курессааре летом 2020 года к 200-летию открытия Антарктиды.
Отмечается, что стоимость памятника составляет €110 тыс. Волость Сааремаа выделит €30 тыс., столько же Минкультуры Эстонии, остальные средства будут собраны частным путём. Для сбора средств начата рекламная кампания.
Подробнее о знаменитом мореплавателе Фаддее Беллинсгаузене — в материале RT.