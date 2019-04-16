СМИ: Украинцы продолжают смотреть российское телевидение

Председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская заявила, что украинцы продолжают смотреть российское телевидение.

Об этом она рассказала изданию «Обозреватель».

«Во-первых, очень большое количество украинцев и дальше смотрит российское телевидение, в частности, политические ток-шоу», — сказала она.

По её мнению, это в итоге влияет на позицию украинских избирателей на нынешних президентских выборах.

«Когда их (российские ток-шоу. — RT) потребляют через призму видения и оценок украинские зрители, к сожалению, это также влияет на их волеизъявление», — добавила она.

В сентябре 2018 года сообщалось, что запрещённые на Украине российские сайты вошли в десятку наиболее популярных ресурсов, которые посещают украинцы.