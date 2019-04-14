Депутат Рады рассказал о причинах текущих неудач Порошенко

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала «Наш» рассказал о причинах текущих неудач действующего президента Украины Петра Порошенко.

По мнению Добкина, одной из причин проигрыша Порошенко в первом туре президентских выборов стала его «паталогическая жадность» .

«Она привела к тому, что он экономит на всём, в том числе на команде. Он создал вокруг себя выжженное поле, ему некому подсказать», — заявил он.

Парламентарий заявил, что с таким штабом можно победить только «где-нибудь в Одессе в пивном баре».

Кроме того, Добкин отметил нежелание президента терпеть какую-либо критику, что также привело к тому, что в его команде не осталось компетентных людей.

Депутат подчеркнул, что в настоящий момент шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский соревнуется сам с собой, так как действующий глава государства не может предложить актуальные программы.

Ранее Зеленский заявил, что у него не осталось уважения к Порошенко.