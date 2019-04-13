Порошенко надеется избежать провокаций во втором туре выборов

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Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала «Интер» выразил надежду на то, что в ходе подготовки и проведения второго тура выборов президента Украины удастся избежать провокаций.

«Безусловно, что дискуссии жёсткие. Я очень надеюсь, что удастся избежать провокаций», — сказал он после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.

По его словам, если провокаторы будут пытаться сорвать избирательные мероприятия на Украине, то «это вызовет возмущение» у Киева и его международных партнёров.

Также Порошенко надеется, что кандидаты в президенты Украины смогут провести дебаты, чтобы донести до украинцев всю информацию о своих программах.

Ранее Порошенко призвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты.

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