Порошенко надеется избежать провокаций во втором туре выборов
«Безусловно, что дискуссии жёсткие. Я очень надеюсь, что удастся избежать провокаций», — сказал он после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
По его словам, если провокаторы будут пытаться сорвать избирательные мероприятия на Украине, то «это вызовет возмущение» у Киева и его международных партнёров.
Также Порошенко надеется, что кандидаты в президенты Украины смогут провести дебаты, чтобы донести до украинцев всю информацию о своих программах.
Ранее Порошенко призвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты.