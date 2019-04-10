Азаров прокомментировал результаты первого тура выборов на Украине

Действующий президент Украины Пётр Порошенко может выиграть второй тур выборов лишь благодаря массовым фальсификациям, так как его реальная поддержка населением сильно ниже, чем у кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

Такое мнение выразил бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с газетой «Известия».

«Шансы определяются рейтингами кандидатов. А их даже сравнивать смешно. У Зеленского в два раза выше поддержка. Любой нормальный человек на месте Порошенко просто ушёл бы в отставку, и дело с концом», — сказал он.

Азаров подчеркнул, что результаты первого тура президентских выборов на Украине и расклады перед вторым объясняются тем, что «украинцам осточертел Порошенко хуже некуда».

7 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила окончательные результаты первого тура президентских выборов.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), действующий украинский лидер Пётр Порошенко получил 3 014 609 голосов (15,95%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата Зеленского.