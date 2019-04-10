Азаров прокомментировал результаты первого тура выборов на Украине
Такое мнение выразил бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с газетой «Известия».
«Шансы определяются рейтингами кандидатов. А их даже сравнивать смешно. У Зеленского в два раза выше поддержка. Любой нормальный человек на месте Порошенко просто ушёл бы в отставку, и дело с концом», — сказал он.
Азаров подчеркнул, что результаты первого тура президентских выборов на Украине и расклады перед вторым объясняются тем, что «украинцам осточертел Порошенко хуже некуда».
7 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила окончательные результаты первого тура президентских выборов.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), действующий украинский лидер Пётр Порошенко получил 3 014 609 голосов (15,95%).
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата Зеленского.