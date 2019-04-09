Два человека задержаны на митинге возле офиса Зеленского

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Киевская полиция задержала двух мужчин во время демонстрации возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Два человека задержаны на митинге возле офиса Зеленского
  • РИА Новости

Об этом сообщает киевское отделение Национальной полиции.

«Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку. Правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, а затем доставили их в управление полиции», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после первоочередной проверки будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что возле офиса Зеленского проходит митинг.

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