Два человека задержаны на митинге возле офиса Зеленского
- РИА Новости
Об этом сообщает киевское отделение Национальной полиции.
«Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку. Правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, а затем доставили их в управление полиции», — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что после первоочередной проверки будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось, что возле офиса Зеленского проходит митинг.