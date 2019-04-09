СБУ изучит обращение «Миротворца» по поводу кампании Зеленского

Служба безопасности Украины изучит обращение сайта «Миротворец» о якобы финансировании предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского Россией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

«Получили обращение. Главное следственное управление изучает», — сказала она.

Как отмечает агентство, ранее «Миротворец» сообщил, что предвыборную кампанию Зеленского финансируют российские спецслужбы. В связи с этим в Совет национальной безопасности и обороны, Службу безопасности Украины и Верховную раду были направлены соответствующие обращения.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).