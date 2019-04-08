МВД Украины рассказало об «аномальных участках» на выборах президента

МВД Украины просит общественность и наблюдателей обратить внимание в ходе второго тура выборов президента на «аномальные участки».

Как рассказал советник главы МВД Иван Варченко, ведомство проводит серьёзный анализ нарушений избирательного законодательства, которые были допущены 31 марта, чтобы избежать их во втором туре.

В частности, передаёт Интерфакс-Украина, Варченко сделал акцент на так называемых аномальных участках.

По его словам, необязательно во всех случаях имели место правонарушения. Он отметил, что, возможно, в какой-то местности влиятельный и авторитетный человек поддерживал определённого кандидата, поэтому и на том участке было больше поддержки этого кандидата.

«Там же, где таких пояснений у нас нет, мы, во-первых, обращаем внимание общественности, которая причастна к проведению избирательной кампании, чтобы граждане, в свою очередь, обратили внимание на подобные аномальные участки и провели свой анализ, возможно, чтобы и наблюдатели там более качественно работали, возможно, там (на аномальных участках. — RT) есть признаки привлечения админресурса, фальсификаций или махинаций», — добавил он.

Он заявил, что полиция намерена усилить своё присутствие на таких участках. Речь идёт о примерно 30 участках в Донецкой области и нескольких участках во Львовской и в Одесской областях.

Ранее в МВД Украины сообщили, что получили почти 2,7 тыс. сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов.

Позднее было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации результатов голосования на восьми избирательных участках в Донецкой области.