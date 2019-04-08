МВД Украины рассказало об «аномальных участках» на выборах президента
- РИА Новости
Как рассказал советник главы МВД Иван Варченко, ведомство проводит серьёзный анализ нарушений избирательного законодательства, которые были допущены 31 марта, чтобы избежать их во втором туре.
В частности, передаёт Интерфакс-Украина, Варченко сделал акцент на так называемых аномальных участках.
По его словам, необязательно во всех случаях имели место правонарушения. Он отметил, что, возможно, в какой-то местности влиятельный и авторитетный человек поддерживал определённого кандидата, поэтому и на том участке было больше поддержки этого кандидата.
«Там же, где таких пояснений у нас нет, мы, во-первых, обращаем внимание общественности, которая причастна к проведению избирательной кампании, чтобы граждане, в свою очередь, обратили внимание на подобные аномальные участки и провели свой анализ, возможно, чтобы и наблюдатели там более качественно работали, возможно, там (на аномальных участках. — RT) есть признаки привлечения админресурса, фальсификаций или махинаций», — добавил он.
Он заявил, что полиция намерена усилить своё присутствие на таких участках. Речь идёт о примерно 30 участках в Донецкой области и нескольких участках во Львовской и в Одесской областях.
Ранее в МВД Украины сообщили, что получили почти 2,7 тыс. сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов.
Позднее было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации результатов голосования на восьми избирательных участках в Донецкой области.