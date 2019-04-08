Координатор ОБСЕ призвал открыть больше пунктов пропуска в Донбассе

Координатор гуманитарной подгруппы от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш выразил надежду на открытие дополнительных пунктов пропуска в Донбассе.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

По данным агентства, Фриш 7 апреля посетил пункт пропуска «Станица Луганская» на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе.

Координатор ОБСЕ заявил, что открытие нового пункта пропуска с украинской стороны является одной из проблем, обсуждавшихся с 2015 года.

«Мы обсуждали (предполагаемые районы для открытия пункта пропуска. — RT) Станицу Луганскую, Золотое, Попасную и также Счастье. Любое открытие (КПП. — RT) важно. Я буду рад, если ещё какой-то из них откроется», — сообщил Фриш.

Ранее координатор ОБСЕ встретился с властями самопровозглашённой Луганской народной республики.