Координатор ОБСЕ призвал открыть больше пунктов пропуска в Донбассе
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
По данным агентства, Фриш 7 апреля посетил пункт пропуска «Станица Луганская» на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе.
Координатор ОБСЕ заявил, что открытие нового пункта пропуска с украинской стороны является одной из проблем, обсуждавшихся с 2015 года.
«Мы обсуждали (предполагаемые районы для открытия пункта пропуска. — RT) Станицу Луганскую, Золотое, Попасную и также Счастье. Любое открытие (КПП. — RT) важно. Я буду рад, если ещё какой-то из них откроется», — сообщил Фриш.
Ранее координатор ОБСЕ встретился с властями самопровозглашённой Луганской народной республики.