На Украине объяснили отказ пустить в страну главу Демократического союза венгров Румынии

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Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян объяснил, почему в страну не пустили главу Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
На Украине объяснили отказ пустить в страну главу Демократического союза венгров Румынии
  • © Державна прикордонна служба України

Об этом сообщает «Громадське».

По его словам, украинские пограничники на пункте пропуска «Тиса» выполняли поручение «одного из правоохранительных органов Украины относительно запрета ему во въезде».

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде Келемену.

В феврале в Венгрии назвали полуфашистским закон Украины об образовании.

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