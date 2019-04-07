На Украине объяснили отказ пустить в страну главу Демократического союза венгров Румынии
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Об этом сообщает «Громадське».
По его словам, украинские пограничники на пункте пропуска «Тиса» выполняли поручение «одного из правоохранительных органов Украины относительно запрета ему во въезде».
Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде Келемену.
В феврале в Венгрии назвали полуфашистским закон Украины об образовании.