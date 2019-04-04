Около 70 человек погибли или пострадали при подрыве мин в Донбассе за 12 месяцев

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В пресс-службе ОБСЕ заявили, что за последние 12 месяцев на востоке Украины не менее 70 человек погибли или получили ранения в результате подрыва на минах.
Около 70 человек погибли или пострадали при подрыве мин в Донбассе за 12 месяцев
  • РИА Новости

Отмечается, что среди этих людей было 18 детей.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют непосредственную угрозу для гражданского населения на востоке Украины. За последние 12 месяцев СММ подтвердила, что по меньшей мере 70 человек погибли или получили ранения в результате подрыва мин и снарядов. Восемнадцать из них были детьми», — указывается в заявлении.

В организации добавили, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы также препятствуют восстановлению региона и свободному передвижению людей.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что организация фиксирует установку новых минных заграждений в Донбассе.

2 марте президент Украины Пётр Порошенко призвал ЕС увеличить помощь Киеву для поддержки Донбасса и украинского Приазовья.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил надежду Порошенко на увеличение помощи.

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