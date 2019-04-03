Вершинин обратил внимание комиссара СЕ на неонацизм в странах Европы

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин обратил внимание комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович на систематические нарушениям прав человека на Украине.
Вершинин обратил внимание комиссара СЕ на неонацизм в странах Европы
  • © Болат Шайхинов
  • РИА Новости

«Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с распространением агрессивного национализма и неонацизма в государствах — членах Совета Европы, а также проблемами, с которыми сталкиваются национальные меньшинства в большинстве стран Евросоюза», — отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что Миятович призвали активно содействовать решению этих проблем.

Ранее ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями.

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