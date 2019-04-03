Вершинин обратил внимание комиссара СЕ на неонацизм в странах Европы

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин обратил внимание комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович на систематические нарушениям прав человека на Украине.

«Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с распространением агрессивного национализма и неонацизма в государствах — членах Совета Европы, а также проблемами, с которыми сталкиваются национальные меньшинства в большинстве стран Евросоюза», — отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что Миятович призвали активно содействовать решению этих проблем.

Ранее ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями.