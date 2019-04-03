Вершинин обратил внимание комиссара СЕ на неонацизм в странах Европы
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- РИА Новости
«Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с распространением агрессивного национализма и неонацизма в государствах — членах Совета Европы, а также проблемами, с которыми сталкиваются национальные меньшинства в большинстве стран Евросоюза», — отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что Миятович призвали активно содействовать решению этих проблем.
Ранее ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями.