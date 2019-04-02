Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом по «Минску-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом по выполнению минских договорённостей. Об этом он сказал в интервью «Московскому комсомольцу».

«Мы открыты для диалога, который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия, а на практическое выполнение минских договорённостей», — заявил он.

По словам Лаврова, нет сомнений в том, что действующий президент Украины Пётр Порошенко не будет этого делать.

«Когда Виктор Медведчук всего-навсего предложил всерьёз обсудить, какие права автономного плана могут быть предоставлены Донбассу, он был назван предателем. Порошенко заявил, что этого никогда не будет, хотя сам подписался под особым статусом Донбасса», — добавил российский министр.

Ранее постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил о поддержке плана председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука по восстановлению мира на Украине. Грызлов подчеркнул, что «только прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском могут привести к разрешению внутриукраинского конфликта».

В конце января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

По его словам, это предполагает, что в регионе «будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность в Донбассе».

Позднее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука по двум статьям, в том числе о госизмене.