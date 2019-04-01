В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
«Нет, с Зеленским не получится никакого диалога. Я хотел бы напомнить, что он со своей бригадой «Квартал 95» выезжал в зону АТО, давал концерты», — цитирует его РИА Новости.
Басурин также полагает, что и на переговорном процессе в Минске ожидать прорыва не стоит.
«Прорыва в минском переговорном процессе тоже никакого не будет», — добавил он.
31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. Согласно данным экзитпола, лидирует Зеленский, во второй тур с ним выходит действующий глава государства Пётр Порошенко.