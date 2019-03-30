В Бресте подняты на поверхность останки более 1,2 тысячи узников гетто

В центре белорусского Бреста подняты на поверхность останки более 1,2 тыс. узников гетто, которые были расстреляны фашистами во время оккупации.

«Объект закончен. Длина расстрельной ямы — 40 метров, ширина — четыре. Всего были обнаружены останки 1214 человек. Они находились на глубине от 1,5 до 1,8 метра. Найдены фрагменты одежды, обуви, 9-миллиметровые гильзы. Остальная территория застройки нами также проверена. Других захоронений на ней нет», — приводит пресс-служба Брестского горисполкома слова руководителя поисковых работ Дмитрия Каминского.

Отмечается, что массовое захоронение времён Великой Отечественной войны было обнаружено в январе 2019 года при строительстве жилого комплекса. После этого строительство домов было приостановлено для проведения раскопок.

Ранее сообщалось, что последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет.