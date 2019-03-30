В посольстве Украины в США заявили о признании Луизианой голодомора геноцидом

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Посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Facebook сообщило, что американский штат Луизиана признал голодомор геноцидом украинского народа.

«Вслед за более, чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины голодомора 1932—1933 годов на Украине», — говорится в тексте.

Документ, в частности, ссылается на законы США относительно признания голодомора геноцидом украинцев.

В феврале в Министерстве иностранных дел России заявили, что искажение исторических фактов о голоде в Советском Союзе в период 1932—1933 годов направлено на разжигание антироссийских настроений.

В декабре 2018 года палата представителей конгресса США признала голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа. 

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