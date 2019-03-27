В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток семь раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Алмазной, Золотого-5, посёлков городского типа Фрунзе и Донецкий, сёл Желобок и Калиново-Борщеватое», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 152-мм и 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых, автоматических, ручных гранатомётов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

23 февраля на КПП «Еленовка» в Донбассе подорвался автомобиль. В результате инцидента погибли два человека. Ещё один человек получил ранения, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.