Порошенко провёл телефонный разговор с Назарбаевым
- Reuters
«Глава государства отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в становление и развитие украинско-казахстанских отношений», — говорится в сообщении.
Как указывается, стороны выразили уверенность в «дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами».
19 марта Назарбаев объявил о своей отставке. Как сообщали в Кремле, президент России Владимир Путин говорил 19 марта с ним по телефону.
При этом отмечалось, что на сайте Кремля отсутствует информация о телефонном разговоре 19 марта, поскольку беседа носила особый характер.