Порошенко провёл телефонный разговор с Назарбаевым

Украинский лидер Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, заявили в пресс-службе президента Украины.

«Глава государства отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в становление и развитие украинско-казахстанских отношений», — говорится в сообщении.

Как указывается, стороны выразили уверенность в «дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами».

19 марта Назарбаев объявил о своей отставке. Как сообщали в Кремле, президент России Владимир Путин говорил 19 марта с ним по телефону.

При этом отмечалось, что на сайте Кремля отсутствует информация о телефонном разговоре 19 марта, поскольку беседа носила особый характер.