Порошенко и премьер Швеции обсудили вопрос о введении миротворцев в Донбасс
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
«Порошенко выразил надежду на дальнейшее укрепление санкционной политики ЕС против России, в том числе так называемого азовского пакета», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Ранее Порошенко обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем перспективы развёртывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.