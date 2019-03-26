Порошенко и премьер Швеции обсудили вопрос о введении миротворцев в Донбасс

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Украинский лидер Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, в ходе которого стороны обсудили реализацию предложения по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Порошенко и премьер Швеции обсудили вопрос о введении миротворцев в Донбасс
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Порошенко выразил надежду на дальнейшее укрепление санкционной политики ЕС против России, в том числе так называемого азовского пакета», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее Порошенко обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем перспективы развёртывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.

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