В Минэнерго выразили надежду на достижение соглашения между Россией и Украиной по газу

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что ведомство надеется на то, что Москве и Киеву удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдёт в мае, то, вероятно, это произойдёт в октябре», — сказал он.

Яновский добавил, что итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС может состояться в сентябре-октябре нынешнего года. В настоящий момент следующая встреча планируется на май 2019 года.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что действия Берлина, Москвы и части «украинского политического сообщества» могут привести к прекращению транзита газа через Украину.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза».