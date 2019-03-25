На Украине выступили за экспорт товаров в Россию для улучшения экономики

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Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич выступил за активный экспорт украинской продукции в Россию для решения экономических проблем Киева.

«Нам просто нужно засунуть ключ в двери и открыть российский рынок — пусть бюджет предприятий снова зарабатывает. А если наполняется бюджет предприятия, то зарабатывает и Украина, так как заводы платят налоги. Таким образом, мы сможем решить проблему с зарплатами, рабочими местами и покупательной способностью наших граждан», — приводит его слова NewsOne.

Он добавил, что в текущих условиях запрещать экспорт в страну, где нужна украинская продукция, — преступление.

Ранее член Совета Федерации, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который обвинил Москву в низком уровне благосостояния украинцев, поскольку Россия «закрыла свои рынки для украинских товаров».

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