В Минске возбудили дело по факту осквернения места памяти жертв сталинских репрессий

Минский районный отдел Следственного комитета Белоруссии возбудил уголовное дело по факту повреждения мемориальных объектов в урочище Куропаты, где находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения материальных объектов, которым присвоен статус историко-культурной ценности», — указано в тексте.

Отмечается, что 23 марта в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные разрисовали краской мемориальные объекты в Куропатах.

В настоящее время по факту произошедшего проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Ведутся поиски причастных к совершению преступления.

В январе URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу передавало, что в регионе завели уголовное дело по факту осквернения статуи буддистской богини.