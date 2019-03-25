В Минске возбудили дело по факту осквернения места памяти жертв сталинских репрессий
- © Следственный комитет Республики Беларусь
«Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения материальных объектов, которым присвоен статус историко-культурной ценности», — указано в тексте.
Отмечается, что 23 марта в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные разрисовали краской мемориальные объекты в Куропатах.
В настоящее время по факту произошедшего проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Ведутся поиски причастных к совершению преступления.
В январе URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу передавало, что в регионе завели уголовное дело по факту осквернения статуи буддистской богини.