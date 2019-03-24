Трамп выразил надежду на продуктивное сотрудничество с новым главой Казахстана

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Президент США Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, высоко оценивая совместную работу с первым президентом Казахстана — Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, отметил, что с нетерпением ожидает таких же продуктивных отношений с Касым-Жомартом Токаевым», — говорится в сообщении.

Глава Белого дома отметил большие успехи в двусторонних отношениях.

По его словам, он с воодушевлением следит за тем, как американский народ и бизнес продолжают искать новые направления для развития экономического сотрудничества с Казахстаном. 

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино поздравил Токаева со вступлением в должность.

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