Трамп выразил надежду на продуктивное сотрудничество с новым главой Казахстана
«Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, высоко оценивая совместную работу с первым президентом Казахстана — Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, отметил, что с нетерпением ожидает таких же продуктивных отношений с Касым-Жомартом Токаевым», — говорится в сообщении.
Глава Белого дома отметил большие успехи в двусторонних отношениях.
По его словам, он с воодушевлением следит за тем, как американский народ и бизнес продолжают искать новые направления для развития экономического сотрудничества с Казахстаном.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино поздравил Токаева со вступлением в должность.