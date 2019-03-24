Эксперт оценил заявление Бойко о «беде» для Украины

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, одного из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», о том, что компания «Нафтогаз» стала «бедой» для страны.
Эксперт оценил заявление Бойко о «беде» для Украины
  • РИА Новости

«Оценка, которую дал Юрий Бойко, носит объективный характер. Фрагменты этой оценки фигурировали в украинских СМИ и в СМИ других стран. Я думаю, что Бойко суммировал эти оценки для украинского электората. Переговоры, обсуждения темы носят характер, рассчитанный на экспертов, на специалистов. Вряд ли средний представитель электората вчитывается», — пояснил Оленченко.

По его словам, Бойко показал, что «Нафтогазу» надо не только требовать, но и «обратить внимание на себя».

«Уже давным-давно говорят об устаревшем оборудовании, о необходимости выстроить организационную систему. Я думаю, что это важно. Независимо от  того, как сложатся выборы, оценка, сделанная кандидатом, наверняка останется в головах украинских избирателей», — заключил эксперт.

Ранее Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» стала «бедой» для страны.

Он подчеркнул, что компания, которая приносит около 10% ВВП страны, должна напрямую управляться государством.

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