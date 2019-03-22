В Госдуме назвали истерией заявление Порошенко о возможных провокациях
- РИА Новости
«У Порошенко началась истерия, его наигранная русофобия сыграла с ним злую шутку. Для президента Украины обвинения России во всех бедах стали смыслом жизни. Москва сегодня, наоборот, хочет, чтобы украинские выборы прошли без нацбатальонов и провокаций. Чтобы у Порошенко не было даже малейшего повода объяснить свой проигрыш», — сказал он.
По словам депутата, президент Украины понимает, что он проигрывает, и после завершения выборов попытается всё «списать на Россию».
Ранее Порошенко заявил, что во время предвыборной кампании на Украине возможны любые «провокации» со стороны России, и призвал к бдительности спецслужбы страны.