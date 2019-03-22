В Крыму оценили приглашение жителям полуострова голосовать на выборах на Украине

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Полина Полетаева
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал сообщение пресс-службы украинской прокуратуры о том, что жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах в Киеве и других городах Украины.
В Крыму оценили приглашение жителям полуострова голосовать на выборах на Украине
  • РИА Новости

«Я глубоко убеждён, что такая возможность, которую предоставляет украинское государство, вряд ли привлечёт кого-то, проживающего на территории российского Крыма. Ведь сегодня на самом деле Крым с Украиной никоим образом не связан, в политическом смысле уж точно… То, что мы наблюдаем на территории этого государства, вызывает с одной стороны смех, а с другой — искреннее сочувствие украинскому народу, что у них там сложилась такая политическая ситуация», — заявил Ганжара.

Депутат добавил, что сегодняшняя ситуация на Украине является «той самой ценой», которую украинцам предстоит выплатить за «допущение и молчаливое одобрение» государственного переворота.

«Популярность определённых кандидатов, с самым высоким рейтингом, при отсутствии какого-либо политического опыта говорит о том, что все действующие политические силы на Украине себя дискредитировали», — сказал Ганжара.

Он также добавил, что вполне возможны провокации, что «на какую-то камеру каких-то людей, голосующих на Украине, будут называть крымчанами».

Ранее на Украине пригласили жителей Крыма в Киев голосовать на выборах президента.

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