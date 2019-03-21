Порошенко: ЕК одобрила синхронизацию украинской энергосистемы с европейской

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Европейская комиссия одобрила синхронизацию украинского энергетического рынка с европейским.

«Хочу поблагодарить Еврокомиссию за принятое... приложение №27 к Соглашению об ассоциации Украина — ЕС, позволяющее синхронизировать энергетические рынки», — приводит Интерфакс-Украина слова Порошенко.

Он отметил, что «это интеграция Украины в секторальный энергетический сектор ЕС, который начинается с различных проектов — от недопущения «Северного потока — 2» и до строительства энергомоста».

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине нужно запасти на 3 млрд кубометров газа больше обычного, чтобы обезопасить себя от действий России.