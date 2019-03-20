Додон назначил первое заседание нового парламента Молдавии на 21 марта

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что первое заседание парламента нового созыва состоится 21 марта.
Додон назначил первое заседание нового парламента Молдавии на 21 марта
  • РИА Новости

«Парламент Республики Молдавия, выбранный 24 февраля, созывается на первое заседание 21 марта в 13:00 (14:00 мск)», — цитирует его РИА Новости.

Он указал, что у депутатов есть одни сутки, чтобы подготовиться к заседанию, на котором должны избрать руководство парламента — спикера и его заместителей.

3 марта Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги прошедших в стране парламентских выборов

9 марта Конституционный суд Молдавии утвердил данные результаты.

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