Додон назначил первое заседание нового парламента Молдавии на 21 марта

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что первое заседание парламента нового созыва состоится 21 марта.

«Парламент Республики Молдавия, выбранный 24 февраля, созывается на первое заседание 21 марта в 13:00 (14:00 мск)», — цитирует его РИА Новости.

Он указал, что у депутатов есть одни сутки, чтобы подготовиться к заседанию, на котором должны избрать руководство парламента — спикера и его заместителей.

3 марта Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги прошедших в стране парламентских выборов.

9 марта Конституционный суд Молдавии утвердил данные результаты.