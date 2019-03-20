Додон назначил первое заседание нового парламента Молдавии на 21 марта
- РИА Новости
«Парламент Республики Молдавия, выбранный 24 февраля, созывается на первое заседание 21 марта в 13:00 (14:00 мск)», — цитирует его РИА Новости.
Он указал, что у депутатов есть одни сутки, чтобы подготовиться к заседанию, на котором должны избрать руководство парламента — спикера и его заместителей.
3 марта Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги прошедших в стране парламентских выборов.
9 марта Конституционный суд Молдавии утвердил данные результаты.